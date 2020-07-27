Жителя Брянской области будут судить за распространение наркотиков

27 Июль 2020 2020-07-27T13:52:56+03:00

Ему грозит до 8 лет лишения свободы

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В Брянской области в феврале 2020 года 30-летний житель Жирятино продал своему знакомому наркотическое вещество. Процесс сбыта проходил под контролем сотрудников полиции.

Уголовное дело за сбыт наркотиков направлено в Выгоничский районный суд. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU