2020-07-27T13:52:56+03:00
Общество

Жителя Брянской области будут судить за распространение наркотиков

Ему грозит до 8 лет лишения свободы
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской области в феврале 2020 года 30-летний житель Жирятино продал своему знакомому наркотическое вещество. Процесс сбыта проходил под контролем сотрудников полиции.

Уголовное дело за сбыт наркотиков направлено в Выгоничский районный суд. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за поддельной молочки в брянских соцучреждениях завели 4 уголовных дела
В Брянской области при строительстве водозабора допустили нарушения
В брянских колониях установят терминалы для видеосвязи для заключенных
БМЗ оказал помощь родителям будущих первоклассников
Жителя Брянской области будут судить за распространение наркотиков
В Брянской области коэффициент распространения коронавируса стал больше единицы
Брянские полицейские ищут свидетелей смертельной аварии
Больше 2,5 миллиона рублей перевели жители Брянской области мошенникам
В Брянске собрали больше тысячи подписей за сохранение троллейбусов
В Брянской области коронавирусом заболели еще 24 человека
Три человека пострадали при столкновении двух иномарок под Брянском
Под Брянском освятили восстановленный храм
В Почепе в ДТП погиб водитель мопеда
В Брянске с 27 июля заработала областная библиотека
В Брянске водитель "Яндекс.такси" врезался в столб
Карачевской ЦРБ закупили недостающее оборудование для аппарата УЗИ
Сенатором от Брянской области может стать либерал Вадим Деньгин
"Спортмастер" возобновит работу в Брянске в августе