В Брянске собрали больше тысячи подписей за сохранение троллейбусов
В Брянске собрали 1133 подписи за сохранение троллейбусов. 933 подписи горожане оставили лично. Для этого активисты в течение недели по вечерам дежурили на остановках общественного транспорта. 200 жителей Брянска подписались под петицией онлайн.
Напомним, в Брянске с пятницы пустили новый автобусный маршрут №11. Он частично заменил троллейбус "шестерку". Из-за этого троллейбус собираются пустить от бульвара Щорса до Юрфака БГУ. Но в понедельник, 27 июля, она еще ходит по дублирующему маршруту.
Активисты предлагают продлить "шестерку" до 10-го микрорайона. И не заменять ее автобусом.
Они встретятся с начальником транспортного отдела Брянской городской администрации Игорем Чубчиковым. На ней обсудят дальнейшее развитие троллейбуса в Брянске.
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ИСТОЧНИК KP.RU