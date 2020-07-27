2020-07-27T10:26:34+03:00
Происшествия

Три человека пострадали при столкновении двух иномарок под Брянском

Всех отпустили домой, назначив лечение
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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Три человека пострадали при столкновении двух иномарок под Брянском. Автоавария случилась около пяти часов вечера в воскресенье, 26 июля, на 11-м километре трассы Обход города Брянска.

20-летняя девушка за рулем "Джип Вранглер" ехала в сторону Орла. Автомобилистка начала разворачиваться с обочины. Но не убедилась, что нет машин. Она столкнулась с "Киа Спортэйдж", которая ехала попутно.

В ДТП пострадали водитель и две пассажирки второй иномарки. У 34-летнего автомобилиста - растяжение связок стопы. 30-летняя женщина ушибла колено, 33-летняя пассажирка получила ушиб лица, перелом носа, ушиб колена, ссадины. Всех пострадавших отпустили домой с назначением лечения, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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