Под Брянском освятили восстановленный храм

27 Июль 2020 2020-07-27T09:57:50+03:00

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В поселке Малое Попино под Брянском митрополит Александр освятил восстановленный храм. Служба прошла в воскресенье, 26 июля. В престол храма будет вложена частица мощей священномученика Владимира Четверина. Он обрел веру в революционные годы начала 20-го века, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Церковь находится по дороге из Брянска в Москву, неподалеку от трассы.

Деревянный храм в поселке Малое Полпино начали восстанавливать в 2014 году. Его построили на фундаменте прежнего одноименного храма по сохранившимся чертежам. При строительстве нашли закладную табличку. Она свидетельствовала, что храм в Малом Полпине появился в 1926 году.

В это время закрыли Белобережский мужской монастырь. Верующие перенесли деревянный храм из обители на окраину поселка Малое Полпино. По сохранившимся описаниям, это был двухсотлетний храм, выстроенный из дуба «полуторастолетнего возраста и теперь так крепок и красив, что стоит внимания посетителей». Богослужения здесь совершались до уничтожения церкви в 1943 году. Храм сожгли отступавшие немецко-фашистские оккупанты.

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ИСТОЧНИК KP.RU