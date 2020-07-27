В Брянске с 27 июля заработала областная библиотека

27 Июль 2020 2020-07-27T09:14:32+03:00

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В Брянске с понедельника, 27 июля, заработала областная библиотека имени Федора Тютчева. Читателей вновь начнут обслуживать в помещении. Но, отмечают в библиотеке, Ограниченный режим доступа к фондам сохраняется.

По-прежнему можно заказать книгу на дом. Для этого издание нужно выбрать в электронном каталоге на сайте библиотеки. Заявку можно оставить по телефону или электронной почте.

До 31 августа областная библиотека будет работать по летнему графику. В понедельника по четверг - с 10.00 до 19.00, субботу и воскресенье - с 10.00 до 18.00. В пятницу - выходной.

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ИСТОЧНИК KP.RU