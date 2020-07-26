2020-07-26T19:40:15+03:00
Происшествия

В Брянске водитель "Яндекс.такси" врезался в столб

Случай произошел у нерегулируемой "зебры" в Фокинском районе
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск"Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск"
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В Фокинском районе Брянска водитель "Яндекс.Такси" врезался в столб. Происшествие произошло у нерегулируемого пешеходного перехода в воскресенье, 26 июля.

Информация о ДТП появилась в социальных сетях. Отмечается, что оно имело место на улице Чкалова. Автомобиль получил значительные механические повреждения.

Случай активно обсуждают пользователи в комментариях. По предварительной информации, водитель уходил от столкновения. Официальных данных о дорожной аварии пока не поступало.

Кстати, в этот же день еще одно ДТП случилось в Советском районе - у дилерского центра "Фольксваген" на улице Советской. Фото с места происшествия также появились в соцсетях. Видно, что столкнулись два легковых автомобиля. Причем один из них протаранил металлический флагшток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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