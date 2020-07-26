2020-07-26T19:09:16+03:00
Общество

Карачевской ЦРБ закупили недостающее оборудование для аппарата УЗИ

Термопринтер приобрели на деньги спонсора
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: газета Карачевского района "Заря".Фото: газета Карачевского района "Заря".
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Для Карачевской районной больницы закупили новый принтер для УЗИ. Передача недостающего оборудования состоялась в пятницу, 24 июля, пишет местная газета «Заря».

Медицинский прибор приобрели спонсоры. Его стоимость - 80 тысяч рублей. Термопринтер передали заведующей кабинетом функциональной диагностики Наталье Азаровой.

Как уточнил главврач ЦБР Юрий Братяков, новый аппарат УЗИ стоимостью 1,6 миллиона рублей появился у них в прошлом году. Его закупили на деньги областного бюджета. Но комплектация оказалась неполной.

- Устройство было крайне необходимо медицинскому учреждению, так как при проведении ультразвуковой диагностики всегда делается фото исследуемого органа, - прокомментировал медик. - Найти подходящий принтер оказалось не совсем просто по причине того, что к каждому аппарату УЗИ идет своя модель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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