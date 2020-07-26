2020-07-26T17:35:17+03:00
Общество

Сенатором от Брянской области может стать либерал Вадим Деньгин

Список своих кандидатов представил действующий губернатор
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: duma.gov.ru.Фото: duma.gov.ru.
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Три человека поборются за место в Совете Федерации от Брянской области после губернаторских выборов 2020 года. Своих кандидатов представил действующий глава региона Александр Богомаз. В случае его переизбрания региональные СМИ победу прочат члену партии «ЛДПР» Вадиму Деньгину.

В настоящее время Вадим Евгеньевич занимает должность замруководителя фракции «ЛДПР» в Государственной думе. Ему 39 лет. Женат, воспитывает трех дочерей.

Напомним, с 2015 года сенатором от Брянской области является Сергей Калашников. Он также член «Либерально-демократической партии России».

В 2020-м на вакантное место будут претендовать еще двое. Это руководитель брянского COVID-госпиталя Сергей Галаганов и депутат облдумы Людмила Журавлева.

Выборы губернатора Брянской области пройдут в Единый день голосования – 13 сентября. Кандидатов будет пять. И у каждого есть свой список возможных сенаторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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