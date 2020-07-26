2020-07-26T12:33:42+03:00
Общество

В Брянске на Набережной появилось «окно в прошлое»

Необычный арт-объект выполнен в технике граттаж
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
Фото: vk.com, страница Виталия Короткого.Фото: vk.com, страница Виталия Короткого.
Изменить размер текста:

Так называемое «окно в прошлое» появилось на Набережной в Брянске. Это новая работа местного художника Виталия Короткого, выполненная в технике граттаж.

О необычном арт-объекте рассказал сам автор в соцсетях 25 июля. Он представляет собой импровизированный холст, на котором изображены торговые ряды рубежа 19-20 веков. Художник использовал лист металла, покрытый двумя слоями краски. А рисунок наносил старым гвоздем.

«Выцарапывал изображение старинных улиц, уже давно исчезнувших и покинутых. В процессе работы подключились дети, которые со мной поставили дворянскую печать», - написал на своей страничке «ВКонтакте» художник.

Горожанам любопытное произведение искусства, по всей видимости, понравилось. На его фоне охотно фотографируются.

Кстати, Виталий Короткий запомнился перформансом на концерте памяти Кирилла Толмацкого в феврале этого года. Тогда во время выступления артистов брянец нарисовал портрет Децла, собрал автографы участников и подарил матери репера.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Спортмастер" возобновит работу в Брянске в августе
В Брянске на Набережной появилось «окно в прошлое»
Брянский COVID-коэффициент приблизился к единице
За сутки в Брянской области коронавирусом заболели 27 человек
Под Выгоничами «ВАЗ» врезался в большегруз, пострадал водитель
Брянец Ян Непомнящий вышел в лидеры шахматного онлайн-турнира
В Брянске на Тургенева восстановили подачу воды
Брянскую область посетил командующий Центральным округом Росгвардии
На Первом канале рассказали о следователе-аквабайкере из Брянска
В брянской воинской части контрактник устроил лжетеракт
В Брянске водитель «Рено» сбил пешехода и протаранил «Киа»
Выжившему в ДТП с поездом брянцу не потребовалась госпитализация
Коммунальной аварией на Тургенева в Брянске заинтересовалась прокуратура
Брянский COVID-коэффициент подрос до 0,91
За сутки коронавирус диагностировали 30 брянцам
Из-за коммунальной аварии в Брянске остались без воды 40 домов
В Новозыбковском районе грузовик столкнулся с поездом
Николаю Трифонову вручили регалии Почетного гражданина Брянска
В Брянске появятся фандоматы
В Брянской области 30 июля перекроют железнодорожный переезд
ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Teramont со скидкой до 9%