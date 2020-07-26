В Брянске на Набережной появилось «окно в прошлое»
Так называемое «окно в прошлое» появилось на Набережной в Брянске. Это новая работа местного художника Виталия Короткого, выполненная в технике граттаж.
О необычном арт-объекте рассказал сам автор в соцсетях 25 июля. Он представляет собой импровизированный холст, на котором изображены торговые ряды рубежа 19-20 веков. Художник использовал лист металла, покрытый двумя слоями краски. А рисунок наносил старым гвоздем.
«Выцарапывал изображение старинных улиц, уже давно исчезнувших и покинутых. В процессе работы подключились дети, которые со мной поставили дворянскую печать», - написал на своей страничке «ВКонтакте» художник.
Горожанам любопытное произведение искусства, по всей видимости, понравилось. На его фоне охотно фотографируются.
Кстати, Виталий Короткий запомнился перформансом на концерте памяти Кирилла Толмацкого в феврале этого года. Тогда во время выступления артистов брянец нарисовал портрет Децла, собрал автографы участников и подарил матери репера.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU