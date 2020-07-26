В Брянске на Набережной появилось «окно в прошлое»

26 Июль 2020 2020-07-26T12:33:42+03:00

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Так называемое «окно в прошлое» появилось на Набережной в Брянске. Это новая работа местного художника Виталия Короткого, выполненная в технике граттаж.

О необычном арт-объекте рассказал сам автор в соцсетях 25 июля. Он представляет собой импровизированный холст, на котором изображены торговые ряды рубежа 19-20 веков. Художник использовал лист металла, покрытый двумя слоями краски. А рисунок наносил старым гвоздем.

«Выцарапывал изображение старинных улиц, уже давно исчезнувших и покинутых. В процессе работы подключились дети, которые со мной поставили дворянскую печать», - написал на своей страничке «ВКонтакте» художник.

Горожанам любопытное произведение искусства, по всей видимости, понравилось. На его фоне охотно фотографируются.

Кстати, Виталий Короткий запомнился перформансом на концерте памяти Кирилла Толмацкого в феврале этого года. Тогда во время выступления артистов брянец нарисовал портрет Децла, собрал автографы участников и подарил матери репера.

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ИСТОЧНИК KP.RU