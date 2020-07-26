Брянский COVID-коэффициент приблизился к единице

26 Июль 2020 2020-07-26T11:01:46+03:00

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В Брянской области зафиксировали очередное повышение коэффициента распространения коронавирусной инфекции. На утро воскресенья, 26 июля, он практически равен единице.

Обновленный показатель высчитали на основе статистических данных регионального оперштаба. Суточное повышение составило шесть сотых: коэффициент «подрос» с 0,91 до 0,97.

Отметим, коэффициент рассчитывают для оценки эпидемиологической стабильности региона. Для его расчета берут последних суточных приростов. А затем сумму четырех самых свежих делят на сумму последующих. Значение должно быть меньше единицы.

Сейчас всех COVID-положительных в регионе 7221. За сутки выявили 27 новых случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU