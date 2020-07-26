2020-07-26T11:01:46+03:00
Общество

Брянский COVID-коэффициент приблизился к единице

Его обновленное значение - 0,97
Анна ЛЕВКИНА
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Суточное повышение брянского COVID-коэффициента составило шесть сотых.Суточное повышение брянского COVID-коэффициента составило шесть сотых.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области зафиксировали очередное повышение коэффициента распространения коронавирусной инфекции. На утро воскресенья, 26 июля, он практически равен единице.

Обновленный показатель высчитали на основе статистических данных регионального оперштаба. Суточное повышение составило шесть сотых: коэффициент «подрос» с 0,91 до 0,97.

Отметим, коэффициент рассчитывают для оценки эпидемиологической стабильности региона. Для его расчета берут последних суточных приростов. А затем сумму четырех самых свежих делят на сумму последующих. Значение должно быть меньше единицы.

Сейчас всех COVID-положительных в регионе 7221. За сутки выявили 27 новых случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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