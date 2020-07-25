Брянец Ян Непомнящий вышел в лидеры шахматного онлайн-турнира

25 Июль 2020 2020-07-25T23:54:04+03:00

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Брянский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в лидеры шахматного онлайн-турнира Legends of Chess (в переводе «Легенды шахмат»). В пятом туре, который состоялся 25 июля, он оказался сильнее соотечественника Петра Свидлера.

Встреча завершилась со счетом 3-1. Поединок по быстрым шахматам состоял из четырех партий. При равном счете устраивают армагеддон – то есть мини-игру, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны выигрывать. Так, первые две партии соперники сыграли вничью. А в последующих победил Ян.

После пяти туров лидеров два: норвежец Магнус Карлсен (чемпион мира, он же является учредителем турнира) и спортсмен из Брянска. В их активе по 14 очков, сообщает Федерация шахмат России.

Следующий матч Ян Непомнящий сыграет 26 июля. Его соперником в шестом туре будет Вишванатан Ананд из Индии (сейчас он замыкает турнирную таблицу с 2 очками). Начало – в 17.00 по московскому времени.

Кстати, призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU