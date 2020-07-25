В брянской воинской части контрактник устроил лжетеракт

25 Июль 2020 2020-07-25T15:09:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области суда ожидает контрактник, устроивший лжетеракт в воинской части. Об этом стало известно в субботу, 25 июля.

Военнослужащему инкриминируют «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальная санкция этой статьи Уголовного кодекса – три года принудительных работ со штрафов в 200-500 тысяч рублей. По существу дело рассмотрит гарнизонный военный суд.

Преступление молодой человек совершил еще в марте. Он, действуя из хулиганских побуждений, доложил в дежурную службу медицинского батальона о якобы готовящемся взрыве.

Информацию о возможном теракте проверили. Для этого привлекались значительные армейские силы и органов внутренних дел. Но взрывных устройств на территории части не нашли, уточняют в военной прокуратуре Брянского гарнизона.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU