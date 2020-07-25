В Брянске водитель «Рено» сбил пешехода и протаранил «Киа»

25 Июль 2020 2020-07-25T13:40:53+03:00

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В Фокинском районе Брянска водитель легкового «Рено» сбил человека и врезался в другую иномарку. ДТП произошло в пятницу, 24 июля, сообщают в региональной Госавтоинспекции.

Дорожную аварию зафиксировали в 15.59 в окрестностях проспекта Московского.

По предварительной информации, наезд на пешехода допустил 20-летний водитель «Рено Логан». Он следовал со стороны проспекта по дороге-дублеру в сторону улицы Шолохова. А горожанин пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.

После этого иномарка врезалась в стоявший там же «Киа Рио».

- У пострадавшего пешехода медики диагностировали «закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга в легкой степени, пневмоцефалию», - уточнили в ГИБДД. - Его отпустили домой, назначив лечение.

Кстати, всего ан брянских дорогах в пятницу, 24-е, произошло четыре ДТП с пострадавшими. Травмы получили пять человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU