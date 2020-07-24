24 Июль 2020 2020-07-24T17:13:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Начальнику Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области генерал-лейтенанту Николаю Трифонову вручили регалии Почетного гражданина Брянска. Это нагрудный знак, лента, диплом и удостоверение. Торжественная часть состоялась перед очередным заседанием Брянской облдумы 24 июля.

Решение присвоить Николаю Ивановичу почетное звание приняли городские депутаты в ноябре прошлого года. С такой инициативой выступили брянские полицейские.

Николай Трифонов родился в брянском селе Бобровня. С 1987 года служит в органах внутренних дел. Работал в Трубчевском районе, в УВД Брянской области. В 2004 году переведен на службу в МВД России. С 2009 по 2018 годы занимал пост начальника УМВД по Ярославской области. В феврале 2018-го назначен руководителем Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU