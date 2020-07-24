В Брянской области 30 июля перекроют железнодорожный переезд
Это связано с ремонтом путей
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30 июля будет перекрыт для движения автомобильного транспорта железнодорожный переезд на 423 километре станции Навля.
Это связано с плановым ремонтом путей. Ремонтные работы будут вести с 9:00 до 16:00, сообщили в пресс-службе корпоративных коммуникаций Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
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ИСТОЧНИК KP.RU