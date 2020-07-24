Брянского коммуниста Андрея Архицкого зарегистрировали для участия в выборах

24 Июль 2020 2020-07-24T16:07:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый секретарь региональной ячейки КПРФ Андрей Архицкий прошел регистрацию в кандидаты на пост главы региона. Избирательная комиссия завершила проверку поданных им документов.

Таким образом Андрей Архицкий стал пятым в списке официально зарегистрированных кандидатов в губернаторы. До него эту процедуру прошел от партии «Единая Россия» действующий глава Брянской области Александр Богомаз.

От «Справедливой России» в выборах будет участвовать Сергей Курденко. От партии «Гражданская платформа» за губернаторский пост будет бороться Дмитрий Корнилов. Еще одним кандидатом стал Сергей Чернышов от «Казачьей партии Российской Федерации».

Не смог пройти регистрацию выдвиженец «Интернациональной партии России» Сергей Маслов, рассказали в пресс-службе областного избиркома.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU