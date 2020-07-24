В Брянской области утвердили новую структуру администрации Стародуба
С 1 августа появится новый муниципальный округ
Фото: Администрация Стародубского района.
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Стародубские депутаты на своем заседании утвердили новую структуру исполнительного органа власти. С ней присутствующих познакомил глава администрации Стародубского района.
С 1 августа в Брянской области появится вновь образованный Стародубский муниципальный округ. Соответствующее решение приняли депутаты Брянской областной Думы в начале лета 2020 года.
Сейчас проходит процедура слияния Стародубского района и города Стародуба.
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ИСТОЧНИК KP.RU