В Брянской области женщина зарезала гражданского мужа
В Брянской области 41-летняя женщина зарезала гражданского супруга. Преступление произошло поздним вечером 22 июля в поселке Навля.
Будучи нетрезвой, женщина в собственной бане нанесла два ножевых ранения в бедро и в сердце своему гражданскому мужу. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.
Подозреваемую в убийстве задержали, ей предъявили обвинения. Расследование продолжается, рассказали в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU