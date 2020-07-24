В Брянской области женщина зарезала гражданского мужа

24 Июль 2020 2020-07-24T13:36:50+03:00

В Брянской области 41-летняя женщина зарезала гражданского супруга. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

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В Брянской области 41-летняя женщина зарезала гражданского супруга. Преступление произошло поздним вечером 22 июля в поселке Навля.

Будучи нетрезвой, женщина в собственной бане нанесла два ножевых ранения в бедро и в сердце своему гражданскому мужу. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемую в убийстве задержали, ей предъявили обвинения. Расследование продолжается, рассказали в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU