2020-07-24T13:36:50+03:00
Общество

В Брянской области женщина зарезала гражданского мужа

Преступление произошло 22 июля
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области 41-летняя женщина зарезала гражданского супруга.В Брянской области 41-летняя женщина зарезала гражданского супруга.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
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В Брянской области 41-летняя женщина зарезала гражданского супруга. Преступление произошло поздним вечером 22 июля в поселке Навля.

Будучи нетрезвой, женщина в собственной бане нанесла два ножевых ранения в бедро и в сердце своему гражданскому мужу. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемую в убийстве задержали, ей предъявили обвинения. Расследование продолжается, рассказали в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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