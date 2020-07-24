2020-07-24T13:06:27+03:00
Общество

104 года отметил ветеран Великой Отечественной войны Аба Хенкин

Наш земляк служил в подразделении «Смерш»
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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23 июля 104 года отметил ветеран Великой Отечественной войны Аба Хенкин.

Легендарный контрразведчик родился в 1916 году на Брянщине. Его отец принимал участие в первой мировой войне.

В годы Великой Отечественной войны Аба Моисеевич служил в подразделении военной контрразведки «Смерш». Неоднократно был на волосок от гибели.

Освобождал Смоленск, форсировал Южный Буг. Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии, Бессарабии, ликвидировал прорыв под Харьковом. Боролся с диверсантами на освобожденных территориях.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени, медалями. После войны Аба Хенкин жил в Смоленске, работал в местном краеведческом музее. В 1993 году вернулся на родную брянскую землю. Сейчас ветеран живет в Брянске.

Поздравляем Абу Моисеевича с днем рождения. Желаем здоровья и благополучия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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