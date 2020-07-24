В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса
Он составил 0,79
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В Брянской области немного подрос коэффициент распространения коронавируса. По состоянию на 24 июля он составил 0,79. Днем ранее этот показатель был равен 0,78.
В регионе с начала эпидемии коронавирусом заболели 7164 человека. Из них 35 скончались. 5685 пациентов смогли преодолеть опасную болезнь.
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ИСТОЧНИК KP.RU