2020-07-24T11:47:24+03:00
Общество

БМЗ расширяет использование цифровых технологий

Андрей БЕЛОВ
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Фото: АО «УК «БМЗ».Фото: АО «УК «БМЗ».
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На Брянском машиностроительном заводе (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») современные технологии широко используются во всех сферах производственной деятельности. Они активно внедряются при построении цифрового макета тепловоза, организации поставок деталей на участки сборки, мониторинге данных о качестве выпускаемой продукции, в системе всеобщего обслуживания оборудования. Внедряется система радиометок для автоматизации работы складских и логистических подразделений.

Успешно распространяется цифровизация и на социальную жизнь завода. У проходных и на территории предприятия появились новые электронные информационные терминалы.

Интерактивный терминал выступает в роли навигатора по территории БМЗ. С его помощью можно проложить маршрут от места, где расположен монитор, до точки назначения. При этом указываются расстояние и время, необходимые для преодоления пути со средней скоростью пешехода.

Кроме того, мониторы транслируют объявления, важную информацию, рассказывают о продукции и истории завода. С помощью яркого цифрового девайса заводчане и гости предприятия могут совершить виртуальную прогулку по территории БМЗ и экспозиции музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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