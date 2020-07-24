Жительница Брянской области незаконно получила «чернобыльские» выплаты

В Комаричах Брянской области суд рассмотрит дело о незаконном получении социальных выплат, положенных проживающим на загрязненной после аварии на Чернобыльской АЭС территории.

Следствие установило, что 42-летняя жительница Брянской области прописалась в поселке Комаричи. Фактически женщина по адресу регистрации не проживала и не имела права на получение компенсации, положенной жителям зоны радиоактивного загрязнения.

Скрыв от пенсионного фонда настоящее место своего пребывания, она незаконно получила от государства 29 тысяч рублей компенсации.

Уголовное дело направили для рассмотрения в мировой судебный участок Комарического района, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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