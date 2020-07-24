ВТБ получил международную награду Visa Global Service Quality

24 Июль 2020 2020-07-24T09:32:48+03:00

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ВТБ получил ежегодную награду Visa Global Service Quality Performance Awards международной платежной системы Visa в нескольких номинациях. Международные эксперты отметили высокие показатели команды ВТБ, достигнутые благодаря эффективности операционно-технического сопровождения в сочетании с грамотными разработкой, наполнением и продвижением продуктов.

Несколько лет подряд ВТБ становится обладателем премии Visa Global Service Quality Performance Awards по различным направлениям. По итогам 2019 года ВТБ получил четыре награды из пяти, которые присуждались компанией Visa в России, и по этому показателю стал одним из лидеров среди других российских банков.

Премия вручена за «Внедрение новых способов платежей. Токенизация» и «Внедрение новых способов платежей. Бесконтактные платежи». Также второй год подряд банку присуждается награда за самые высокие уровни одобрения операций. В этом году ВТБ стал лучшим в номинациях «Самый высокий уровень одобрения авторизаций в CNP среде (транзакции без участия карты)» и «Самый высокий уровень одобрения авторизаций по картам физических лиц в торговой сети за рубежом».

«Высокая оценка работы ВТБ со стороны нашего международного партнера – компании Visa, подтверждает качество услуг, которое мы предоставляем держателям её карт. С каждым годом число безналичных платежей в России растет, и нам очень важно, чтобы каждая транзакция была максимально надежной. Для этого мы всегда готовы предложить нашим клиентам только современные и технологичные сервисы, которые будут для них удобными и безопасными», – отметил Святослав Островский, член правления банка ВТБ.

Лицензия № 1000.

ИСТОЧНИК KP.RU