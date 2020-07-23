В Дятьковском районе от взрыва погиб подозреваемый в даче взятки брянец

23 Июль 2020 2020-07-23T23:11:55+03:00

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В Дятьковском районе от взрыва погиб подозреваемый в даче взятки полицейскому брянец. ЧП случилось в четверг, 23 июля, недалеко от дома мужчины в поселке Бытошь. На месте работали сотрудники полиции и следователи, сообщает "Дятьковский вестник".

На жителя Дятьковского района накануне завели уголовное дело. Он находился под подпиской о невыезде. По версии следствия, мужчина передал 50 тысяч рублей взятки за освобождение от уголовной ответственности. Полицейские выяснили, что он выращивал у себя на участке наркотические растения.

Деньги брянец передавал днем 13 июля в служебном кабинете МО МВД России «Дятьковский», сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. Передача денег проходила под контролем правоохранителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU