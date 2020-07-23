За полгода из брянских тюрем вышли 1168 заключенных

23 Июль 2020 2020-07-23T14:52:05+03:00

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За шесть месяцев с начала года из брянских колоний вышли 1168 заключенных. Почти все из них остались на территории региона. В областном правительстве обсудили, чем можно помочь этим людям, как устроить на работу и снова социализировать.

Представители УФСИН рассказали о проблемных вопросах взаимодействия с муниципалитетами по вопросам трудового и бытового устройства бывших заключенных. В некоторых регионах работодателям из областной казны предоставляют субсидии, если они берут на работу судимого человека.

На встрече предложили создать в Брянской области службу социального сопровождения лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, сообщают в пресс-службе регионального УФСИН.

Заместитель губернатора Николай Щеглов поручил разработать модель оказания помощи в трудоустройстве освободившемуся из колонии, учитывая его место жительства и специальность.

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ИСТОЧНИК KP.RU