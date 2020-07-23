В брянских парках стартуют экскурсии

23 Июль 2020 2020-07-23T14:08:20+03:00

Они пройдут 25 июля и 1 августа

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Брянские парки возобновляют сезон экскурсий. В субботу, 25 июля, посетителей приглашают в парк имени 1000-летия Брянска. Горожанам и гостям города расскажут об истории Кургана Бессмертия и площади Воинской славы, а также интересные факты из истории парка и рощи Соловьи. Вспомнят о некоторых событиях и героях Великой Отечественной войны.

Сбор на экскурсию «Брянск — город воинской славы» состоится в 12.00 возле стелы «Город Воинской славы», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

1 августа экскурсию устроят для посетителей парка имени Алексея Толстого. Она называется «Сказка Брянского парка». Посетители познакомятся с коллекцией деревянных скульптур, узнают об истории парка, о жизни и творчестве его создателя Валентина Динабургского.

Гостей ждут в полдень у памятника Алексею Толстому.

Посетителям напоминают, что необходимо соблюдать масочный режим.

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Записаться на экскурсии можно по телефонам: 74-19-94 или 8-962-145-40-79.

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ИСТОЧНИК KP.RU