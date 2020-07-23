2020-07-23T11:32:00+03:00
Общество

В Брянской области увеличился коэффициент распространения коронавиурса

На 23 июля он составил 0,78
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области обновились данные по коэффициенту распространения коронавируса. На 23 июля он составляет 0,78. Со вчерашнего дня коэффициент немного подрос. 22 июля он составлял 0,74.

В Брянской области второй день подряд коронавирусом заболевают 25 человек. В четверг в оперативном штабе сообщили о 91 выздоровевшем пациенте. В регионе за сутки провели больше тысячи тестов.

Больше всего заболевших зарегистрировали в Дубровском районе - 10 человек и в Брянске - 8 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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