2020-07-23T11:14:12+03:00
Происшествия

В ДТП в Климовском районе погиб 18-летний мотоциклист

Водитель был без шлема
Марина АНТОНОВА
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Ночью в ДТП в Климовском районе погиб 18-летний мотоциклист. Автоавария случилась около половины третьего в среду, 22 июля, на 25-м километре дороги Сачковичи - Старый Ропск - Брахлов, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Водитель мотоцикла ехал со стороны села Новый Ропск в сторону села Брахлов. Он не учел скоростной режим, не справился с управлением и врезался в остановку. Парень от полученных травм погиб на месте ДТП.

Полицейские выяснили, что у мотоциклиста не было водительских прав. Он ехал без шлема.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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