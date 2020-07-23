23 Июль 2020 2020-07-23T10:50:19+03:00

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В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 25 человек. Всего с начала эпидемии болезнь выявили у 7141 жителя региона.

За минувший день с медицинского учета сняли 91 пациента. Всего от коронавируса вылечились 5651 человек.

За сутки новых смертей не зафиксировали. В целом от COVID-19 в Брянской области умерли 35 человек, сообщили в оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU