Брянский аэропорт обновил расписание рейсов
Международный аэропорт «Брянск» опубликовал обновленное расписание. Информация об этом появилась в неофициальной группе аэропорта в социальной сети.
Из Брянска самолеты по разным направлениям вылетают ежедневно. Теперь можно отправиться по воздуху на южные курорты Крыма и Краснодарского края: в Симферополь, Сочи, Краснодар, Анапу.
Также брянцы имеют возможность улететь в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Минеральные Воды.
Чартерные рейсы в Турцию и на Кипр пока остаются под вопросом.
Администрация аэропорта предупреждает, что в расписании возможны изменения. Поэтому актуальную информацию необходимо уточнять дополнительно.
Группа «Международный аэропорт «Брянск»» в vk.com.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU