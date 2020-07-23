Брянский аэропорт обновил расписание рейсов

23 Июль 2020 2020-07-23T09:48:52+03:00

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Международный аэропорт «Брянск» опубликовал обновленное расписание. Информация об этом появилась в неофициальной группе аэропорта в социальной сети.

Из Брянска самолеты по разным направлениям вылетают ежедневно. Теперь можно отправиться по воздуху на южные курорты Крыма и Краснодарского края: в Симферополь, Сочи, Краснодар, Анапу.

Также брянцы имеют возможность улететь в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Минеральные Воды.

Чартерные рейсы в Турцию и на Кипр пока остаются под вопросом.

Администрация аэропорта предупреждает, что в расписании возможны изменения. Поэтому актуальную информацию необходимо уточнять дополнительно.

Группа «Международный аэропорт «Брянск»» в vk.com.

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ИСТОЧНИК KP.RU