В Брянске пресекли продажу контрафактных товаров
В Брянске в одном из торговых центров полицейские обнаружили поддельные товары с логотипами известных фирм. Стражи порядка изъяли механические часы, рюкзаки и аксессуары для мобильных телефонов с маркировкой популярных производителей. Товары продавали по значительно заниженной стоимости. Всего обнаружили больше 300 разных контрафактных вещей.
В настоящее время проводится экспертиза, после которой могут возбудить уголовное дело за незаконное использование индивидуализации товаров. Также стражи порядка уже возбудили административное дело за реализацию продукции с незаконным использованием чужого товарного знака. На виновного может быть наложен штраф до 100 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU