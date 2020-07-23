В Брянске пресекли продажу контрафактных товаров

23 Июль 2020 2020-07-23T08:29:25+03:00

В Брянске в одном из торговых центров полицейские обнаружили поддельные товары с логотипами известных фирм. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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В Брянске в одном из торговых центров полицейские обнаружили поддельные товары с логотипами известных фирм. Стражи порядка изъяли механические часы, рюкзаки и аксессуары для мобильных телефонов с маркировкой популярных производителей. Товары продавали по значительно заниженной стоимости. Всего обнаружили больше 300 разных контрафактных вещей.

В настоящее время проводится экспертиза, после которой могут возбудить уголовное дело за незаконное использование индивидуализации товаров. Также стражи порядка уже возбудили административное дело за реализацию продукции с незаконным использованием чужого товарного знака. На виновного может быть наложен штраф до 100 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU