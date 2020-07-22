Брянских дольщиков защищает прокуратура
В Брянской области за первое полугодие 2020 года выявлено 79 нарушений в долевом строительстве. После прокурорских проверок 72-х человек привлекли к административной ответственности. Было внесено три представления, два человека получили дисциплинарные наказания.
Нарушения связаны с ущемлением прав дольщиков и несвоевременным вводом жилья в эксплуатацию, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
В 2019 году удалось восстановить права 341 участника долевого строительства. Вопросы ущемления прав в отношении еще 509 дольщиков находятся на контроле у областной прокуратуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU