Брянских дольщиков защищает прокуратура

22 Июль 2020 2020-07-22T19:13:28+03:00

За полгода при проверках выявили 79 нарушений

Изменить размер текста: A A

В Брянской области за первое полугодие 2020 года выявлено 79 нарушений в долевом строительстве. После прокурорских проверок 72-х человек привлекли к административной ответственности. Было внесено три представления, два человека получили дисциплинарные наказания.

Нарушения связаны с ущемлением прав дольщиков и несвоевременным вводом жилья в эксплуатацию, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В 2019 году удалось восстановить права 341 участника долевого строительства. Вопросы ущемления прав в отношении еще 509 дольщиков находятся на контроле у областной прокуратуры.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU