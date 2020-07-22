2020-07-22T19:13:28+03:00
Общество

Брянских дольщиков защищает прокуратура

За полгода при проверках выявили 79 нарушений
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области за первое полугодие 2020 года выявлено 79 нарушений в долевом строительстве. После прокурорских проверок 72-х человек привлекли к административной ответственности. Было внесено три представления, два человека получили дисциплинарные наказания.

Нарушения связаны с ущемлением прав дольщиков и несвоевременным вводом жилья в эксплуатацию, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В 2019 году удалось восстановить права 341 участника долевого строительства. Вопросы ущемления прав в отношении еще 509 дольщиков находятся на контроле у областной прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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