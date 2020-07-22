Брянская долгожительница отпраздновала столетие
В Брянске сто лет отпраздновала жительница Бежицы Рива Владовская.
После окончания в 1942 году сеченовского медицинского института в Москве и недолгой работы по распределению Рива Владовская попала на фронт. Прошла всю войну. После работала в органах внутренних дел и в детской городской больнице в Брянске.
В праздничный день юбиляршу пришли поздравить руководители города и, конечно же, дети, внуки, правнуки и родные люди, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU