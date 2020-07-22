2020-07-22T17:45:12+03:00
Общество

Брянские педагоги стали лучшими в трех общероссийских конкурсах

Отличившимся вручили награды
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В 2020 году брянские учителя победили в трех всероссийских конкурсах.В 2020 году брянские учителя победили в трех всероссийских конкурсах.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске чествовали победителей конкурсов педагогического мастерства. В 2020 году брянские учителя победили в трех всероссийских конкурсах.

Лучшим руководителем Российской Федерации стала заведующая детским садом № 162 «Росинка» Татьяна Панихидкина.

Жюри конкурса на образцовый детский сад 2019-2020 годов высоко оценило сразу два детских дошкольных учреждения города Брянска. Победителями стали детсад № 130 «Деснянские звездочки», которым руководит Полина Парлюк, и детский сад № 151 «Маяк» под руководством Ирины Филатовой.

22 июля победителей конкурсов наградили дипломами и сертификатами в брянском городском управлении образования, рассказали в пресс-службе мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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