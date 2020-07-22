В Брянской области участник банды не разжалобил суд
В Брянской области 59-летний заключенный исправительной колонии №4 подал ходатайство на условно-досрочное освобождение.
Мужчина был осужден в 1997 году. Его признали виновным сразу по нескольким уголовным статьям. В составе организованной им банды он занимался убийствами, разбоем, приобретением и хранением оружия.
Обвиняемому дали 24 года 11 месяцев колонии строгого режима. Первые семь лет он провел в тюрьме. Суд также удовлетворил гражданские иски от пострадавших к участникам банды на общую сумму более 164 тысяч рублей.
При рассмотрении ходатайства на условно-досрочное освобождение суд учел мнение прокуратуры, обстоятельства рассматриваемого дела, а также поведение осужденного в местах лишения свободы.
В итоге заключенному отказали в удовлетворении ходатайства, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU