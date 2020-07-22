2020-07-22T14:34:58+03:00
Общество

В Брянской области участник банды не разжалобил суд

Осужденный находится в местах лишения свободы с 1997 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области 59-летний заключенный исправительной колонии №4 подал ходатайство на условно-досрочное освобождение.

Мужчина был осужден в 1997 году. Его признали виновным сразу по нескольким уголовным статьям. В составе организованной им банды он занимался убийствами, разбоем, приобретением и хранением оружия.

Обвиняемому дали 24 года 11 месяцев колонии строгого режима. Первые семь лет он провел в тюрьме. Суд также удовлетворил гражданские иски от пострадавших к участникам банды на общую сумму более 164 тысяч рублей.

При рассмотрении ходатайства на условно-досрочное освобождение суд учел мнение прокуратуры, обстоятельства рассматриваемого дела, а также поведение осужденного в местах лишения свободы.

В итоге заключенному отказали в удовлетворении ходатайства, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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