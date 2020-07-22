В Брянской области появится памятник лесникам-партизанам
В Брянской области откроют памятник лесникам-партизанам. Церемонию открытия проведут 5 августа в день образования регионального управления лесами.
На новом памятнике изобразили Дмитрия Ивановича Уваренкова – лесника Болвинского лесничества. В годы оккупации он был связным партизанского отряда Дмитрия Медведева.
Дмитрий Иванович Уваренков – легендарная личность. В первую мировую он был гусаром в лейб-гвардейском полку в Гродно. В гражданскую войну служил в отряде Ворошилова.
После обосновался в Брянской области на берегу Болвы, работал лесником. В годы Великой Отечественной по возрасту не попал под призыв. Поэтому остался на оккупированной территории и поддерживал связь с партизанами.
Благодаря знанию немецкого языка, он смог получить у фашистов документ, позволяющий беспрепятственно передвигаться по лесам Дятьковского и Жиздринского районов. Он снабжал партизан оружием и продовольствием, сообщал важную информацию о действиях противника.
Дмитрий Уваренков по доносу был схвачен оккупантами. После долгих допросов и издевательств он был убит фашистами в июне 1942 года. Памятник герою установлен в деревне Ольшаница Дятьковского района.
Теперь мемориал в честь подвига лесника-партизана появится недалеко от Брянска: среди посадок учебно-опытного лесничества Брянской области. При создании памятника особое внимание уделили тому, чтобы он гармонично вписался в окружающий пейзаж, рассказали в управлении лесами Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU