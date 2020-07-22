В Брянской области появится памятник лесникам-партизанам

22 Июль 2020 2020-07-22T12:48:41+03:00

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В Брянской области откроют памятник лесникам-партизанам. Церемонию открытия проведут 5 августа в день образования регионального управления лесами.

На новом памятнике изобразили Дмитрия Ивановича Уваренкова – лесника Болвинского лесничества. В годы оккупации он был связным партизанского отряда Дмитрия Медведева.

Дмитрий Иванович Уваренков – легендарная личность. В первую мировую он был гусаром в лейб-гвардейском полку в Гродно. В гражданскую войну служил в отряде Ворошилова.

После обосновался в Брянской области на берегу Болвы, работал лесником. В годы Великой Отечественной по возрасту не попал под призыв. Поэтому остался на оккупированной территории и поддерживал связь с партизанами.

Благодаря знанию немецкого языка, он смог получить у фашистов документ, позволяющий беспрепятственно передвигаться по лесам Дятьковского и Жиздринского районов. Он снабжал партизан оружием и продовольствием, сообщал важную информацию о действиях противника.

Дмитрий Уваренков по доносу был схвачен оккупантами. После долгих допросов и издевательств он был убит фашистами в июне 1942 года. Памятник герою установлен в деревне Ольшаница Дятьковского района.

Теперь мемориал в честь подвига лесника-партизана появится недалеко от Брянска: среди посадок учебно-опытного лесничества Брянской области. При создании памятника особое внимание уделили тому, чтобы он гармонично вписался в окружающий пейзаж, рассказали в управлении лесами Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU