В Брянской области задержали взяточника

22 Июль 2020 2020-07-22T12:19:37+03:00

Деньги были переданы в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

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В Брянской области днем 13 июля в помещении полиции Дятьковского района местный житель передал временно исполняющему обязанности начальника отдела полиции 50 тысяч рублей. Таким образом он хотел откупиться от ответственности за незаконное выращивание наркотических растений.

Деньги были переданы в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемый признался в факте дачи взятки. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в пресс-службе следственного комитета России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU