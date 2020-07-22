22 Июль 2020 2020-07-22T12:06:50+03:00

1160 бюджетных мест для поступающих в 2020 году!

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ФГБОУ ВО "Брянский государственный технический университет"приглашает на обучение!

1160 бюджетных мест для поступающих в 2020 году!

Среднее профессиональное образование, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура

Очная, очно-заочная, заочная формы обучения

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и набора абитуриентов 241035, г. Брянск, бульвар 50 лет Октября, 7 (4832) 51-03-57

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