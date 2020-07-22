ФГБОУ ВО "Брянский государственный технический университет"приглашает на обучение!
ФГБОУ ВО "Брянский государственный технический университет"приглашает на обучение!
1160 бюджетных мест для поступающих в 2020 году!
Среднее профессиональное образование, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура
Очная, очно-заочная, заочная формы обучения
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Управление профориентации, подготовки
и набора абитуриентов 241035, г. Брянск, бульвар 50 лет Октября, 7 (4832) 51-03-57
Приёмная комиссия (4832) 58-82-64
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