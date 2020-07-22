В Брянской области стал известен коэффициент распространения коронавируса

22 Июль 2020 2020-07-22T11:16:50+03:00

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В Брянской области немного вырос коэффициент распространения коронавируса. По состоянию на 22 июля он составил 0,74. Днем ранее этот показатель был равен 0,7.

За сутки коронавирус подтвердили у 25 жителей области. С болезнью справились 69 пациентов. За сутки смертей не зафиксировали, сообщили в оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU