В Брянской области стал известен коэффициент распространения коронавируса
22 июля он равен 0,74
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В Брянской области немного вырос коэффициент распространения коронавируса. По состоянию на 22 июля он составил 0,74. Днем ранее этот показатель был равен 0,7.
За сутки коронавирус подтвердили у 25 жителей области. С болезнью справились 69 пациентов. За сутки смертей не зафиксировали, сообщили в оперштабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU