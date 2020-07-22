В Брянской области коронавирус подтвердили у 25 человек

22 Июль 2020 2020-07-22T10:57:49+03:00

За сутки выполнили 723 теста на заболевание

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В Брянской области на 22 июля коронавирус выявили еще у 25 человек. За сутки выполнили 723 исследования на заболевание. Общее число заболевших составило 7116 брянцев.

С болезнью за то же время справились 69 пациентов, сообщают в оперативном штабе. А за все время эпидемии коронавирус победили 5560 человек.

Скончались от коронавируса 35 жителей области. Новых смертей от инфекции не фиксировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU