В Брянской области коронавирус подтвердили у 25 человек
За сутки выполнили 723 теста на заболевание
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В Брянской области на 22 июля коронавирус выявили еще у 25 человек. За сутки выполнили 723 исследования на заболевание. Общее число заболевших составило 7116 брянцев.
С болезнью за то же время справились 69 пациентов, сообщают в оперативном штабе. А за все время эпидемии коронавирус победили 5560 человек.
Скончались от коронавируса 35 жителей области. Новых смертей от инфекции не фиксировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU