На вокзале Брянск-Орловский потребовали отремонтировать платформы
На железнодорожном вокзале Брянск-Орловский потребовали отремонтировать пассажирские платформы. На асфальте имелись многочисленные ямы и выбоины, нарушения целостности, трещины.
Проверку провела Брянская транспортная прокуратура, сообщают в пресс-службе ведомства.
Платформы потребовали привести в нормативное состояние в соответствии с требованиями законодательства. Прокуратура подала иск в суд. Требования прокурора удовлетворили. Решение вынесли в Володарском районном суде. Оно пока не вступило в законную силу..
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ИСТОЧНИК KP.RU