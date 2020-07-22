2020-07-22T09:43:35+03:00
Общество

На вокзале Брянск-Орловский потребовали отремонтировать платформы

На асфальте имелись ямы и выбоины
Марина АНТОНОВА
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На железнодорожном вокзале Брянск-Орловский потребовали отремонтировать пассажирские платформы. На асфальте имелись многочисленные ямы и выбоины, нарушения целостности, трещины.

Проверку провела Брянская транспортная прокуратура, сообщают в пресс-службе ведомства.

Платформы потребовали привести в нормативное состояние в соответствии с требованиями законодательства. Прокуратура подала иск в суд. Требования прокурора удовлетворили. Решение вынесли в Володарском районном суде. Оно пока не вступило в законную силу..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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