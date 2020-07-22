Аттракционы в парке в Новозыбкове не прошли проверку

22 Июль 2020 2020-07-22T09:24:48+03:00

Качели и карусели откроют не раньше 24 июля

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Аттракционы в парке брянского города Новозыбков не прошли проверку. Ее провели специалисты Диагностического центра высотных конструкций и сложных механизмов Брянска. И запретили эксплуатировали качели и карусели.

В городском парке Новозыбкова еще с советских времен работают «Колесо обозрения», «Веселые горки», «Орбита», а также детские — паровозик «Юнга», «Колокольчик» и «Солнышко». В Новозыбковской администрации надеются устранить все замечания в ближайшее время. Чиновники отмечают, что аттракционы не откроются раньше 24 июля, сообщают "Брянск.Новости". Должна пройти еще одна проверка, чтобы убедиться, что конструкции безопасны.

Планируется, что цены на билеты останутся на уровне прошлого года - от 40 до 100 рублей.

В парке обновят песок на детской площадке.

В этом году из-за коронавируса запрещено проводить массовые детские праздники, кафе будет закрыто, не планируют продавать сладкую вату и мороженое на улице. Чиновники решают, должны ли посетители носить защитные маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU