21 Июль 2020 2020-07-21T19:19:10+03:00

В Брянске делают дорогу к новой школе. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске делают дорогу к новой школе. 450 метров дороги по улице Горбатова от Советской до Войстроченко станут главным подъездом к строящейся школе № 71.

Здесь сделают проезжую часть, тротуары, газоны. Также будут построены две дороги дублера для подъезда к расположенным рядом со школой многоэтажным домам. На дороге организуют ливневую канализацию, которую подключат к трубе на улице Советской.

Напомним, в Брянске на территории старого аэропорта строят современную школу на 1225 мест. Новое учебное заведение станет одним из крупнейших в регионе. Сейчас его возведение находится на завершающей стадии.

Полностью построено здание, ведутся внутренние работы. Благоустраивают прилегающую территорию. Планируется, что новая школа распахнет двери уже 1 сентября 2020 года, рассказали в пресс-службе администрации города Брянска.

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ИСТОЧНИК KP.RU