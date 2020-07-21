Куда деть шины от машины?

21 Июль 2020 2020-07-21T18:30:43+03:00

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Жители всё чаще стали жаловаться на свалки автомобильных покрышек в лесу. Региональный оператор по обращению с ТКО напоминает, что шины относятся к IV классу опасности и должны утилизироваться определенным образом. Выбрасывать их в контейнеры для ТКО или складировать в лесополосе нельзя.

- Автомобильные покрышки не относятся к твердым коммунальным отходам, поэтому, оставляя шины на контейнерных площадках, жители не только создают неудобства соседям по двору, но и нарушают природоохранное законодательство. Не случайно все отходы разделены на классы опасности. Шины отнесены к отходам IV класса, которые наносят вред экосистеме, а значит, и нашему здоровью, и здоровью наших детей, - говорит руководитель экологической службы АО «Чистая планета» Татьяна Корытина. - Резина от автомобильных покрышек естественным путем практически не разлагается, при этом выделяет большое количество токсичных веществ. Шины нельзя выбрасывать в овраги и леса, нельзя утилизировать путём захоронения на полигонах ТКО и сжигать.

Как гражданам, так и организациям, необходимо сдавать отработанные покрышки компаниям, которые профессионально занимаются их обезвреживанием. Ведь утилизированные шины могут стать отличным вторичным сырьем, которое можно использовать при изготовлении, например, дорожного покрытия. В Брянске обезвреживание шин занимается АО «Чистая планета». В компании для этого есть специальная установка – пиролиз. Владельцы автомобилей должны относиться ответственно к экологии родного края и здоровью здесь живущих людей. Сдать отработанные шины на обезвреживание, оплатив их утилизацию, можно на мусоросортировочный комплекс, расположенный по адресу: поселок Большое Полпино, улица Молокова, 104.

ИСТОЧНИК KP.RU