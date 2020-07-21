Брянский сотрудник транспортной полиции спас человека

21 Июль 2020 2020-07-21T17:49:32+03:00

Фото: Отдел информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по ЦФО.

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В Брянской области сотрудник транспортной полиции старший сержант Андрей Андреев оказал грамотную доврачебную помощь попавшему под поезд человеку. В результате профессиональных действий полицейского мужчину удалось спасти.

Сотрудник линейного отдела МВД России на транспорте нес службу в поезде Унеча-Брянск. При отправлении от станции Свень состав резко затормозил. Оказалось, что колесами поезда отрезало ноги мужчине 1978 года рождения.

Старший сержант полиции Андрей Андреев быстро сориентировался и при помощи брючных ремней наложил жгуты для остановки крови у травмированного человека. При этом он разговаривал с пострадавшим для того, чтобы тот не потерял сознание от болевого шока.

После прибытия на место происшествия скорой помощи и следственно-оперативной группы потерпевшего доставили в больницу. Благодаря профессиональным действиям сотрудника линейной полиции пострадавший остался жив.

20 июля старшего сержанта полиции Андрея Андреева наградили медалью «За доблесть в службе», рассказали в отделе информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по ЦФО.

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ИСТОЧНИК KP.RU