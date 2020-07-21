2020-07-21T16:31:47+03:00
Экономика

БМЗ отметил 147-летие

Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: БМЗ.Фото: БМЗ.
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На Брянском машиностроительном заводе (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») 49 работников награждены за высокие профессиональные достижения и большой вклад в развитие производственной системы. Чествовали машиностроителей в понедельник, 20 июля, на торжественном мероприятии, приуроченном к 147-летию со дня основания завода.

Генеральный директор предприятия Вадим Яковлев поздравил работников с праздником и вручил отличившимся Почетные грамоты администрации АО «УК «БМЗ».

Фото: БМЗ.

Фото: БМЗ.

Также заводчане поощрены Благодарностями и Почетными грамотами головной компании АО «Трансмашхолдинг».

Отмечены достижения машиностроителей и на областном и городском уровне.

Врио заместителя губернатора Брянской области Николай Лучкин вручил машиностроителям Благодарность, Благодарственное письмо губернатора Брянской области, Почетные грамоты Брянской городской администрации и главы города.

Благодарственные письма Брянской областной Думы работникам БМЗ вручил председатель комитета Брянской областной Думы по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности Сергей Антошин, награды от Бежицкой районной администрации – её руководитель Станислав Кошарный, Почетные грамоты Брянской областной организации Роспрофпрома – председатель Брянской областной организации Российского профсоюза Роспрофпрома Владимир Бортулёв.

Из-за ограничений, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией, торжественная церемония награждения и другие приуроченные ко дню основания завода мероприятия прошли с ограниченным числом участников и соблюдением необходимых мер безопасности. Часть была переведена в онлайн-режим. Экскурсии в заводском музее стали виртуальными, поздравления от молодежи и детей заводчан прозвучали в формате видеороликов, коллективные праздничные фотографии заменены индивидуальными в специально организованных фотозонах.

Награды в честь праздника вручались не только за трудовые, но и за творческие достижения. Дипломами и ценными призами награждены знатоки истории завода, герои видеопоздравлений и юные художники, создавшие образы «тепловозов будущего», – дети заводчан. В празднование дня рождения завода активно включилась вся заводская семья, которая, несмотря на сложности работы в условиях противодействия распространения коронавирусной инфекции, успешно решает поставленные задачи.

Сегодня БМЗ - передовое высокотехнологичное предприятие, на котором постоянно совершенствуется производственная система, растет уровень технической оснащенности, качества и конкурентоспособности продукции.

Завод выступает как центр компетенции компании «Трансмашхолдинг» в области тепловозостроения. Здесь впервые в России успешно создано и развивается крупносерийное производство магистральных грузовых тепловозов с возможностью выпуска 300 секций в год. БМЗ, больше 60 лет являясь основным отечественным производителем магистральных грузовых тепловозов, нарастил мощности по производству таких локомотивов до 240 единиц в год. В прошлом году они реализованы в полном объёме.

В первом полугодии текущего года БМЗ успешно выполнил обязательства по поставке 40 магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ в адрес «Российских

железных дорог» в 2020-м. Сейчас предприятие изготавливает для ОАО «РЖД» трёхсекционные магистральные грузовые тепловозы 3ТЭ25К2М. Являясь самыми мощными в России и ближнем зарубежье, они способствуют повышению объёма грузовых перевозок на Восточно-Сибирской и Дальневосточной железных дорогах.

Завод входит в число системообразующих для экономики Брянской области предприятий, является одним из основных работодателей региона и крупнейшим налогоплательщиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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