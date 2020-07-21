В Жуковке водитель мотоблока врезался в легковушку

21 Июль 2020 2020-07-21T14:15:49+03:00

В ДТП пострадали два человека

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В брянском городе Жуковка водитель мотоблока врезался в легковушку. ДТП случилось около десяти часов вечера в понедельник, 20 июля, на улице Чапаева. 46-летний мужчина за рулем мотоблока выезжал с второстепенной дороги на главную. Он не пропустил "Рено Логан" и столкнулся с ним. За рулем автомобиля была 23-летняя автомобилистка.

В автоаварии серьезно пострадал водитель мотоблока. С травмой головы, переломом височной области, теменной кости мужчину госпитализировали. 44-летняя пассажирка мотоблока получила сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Ее отпустили домой, назначив лечение.

- У водителя мотоблока взят забор крови для установления состояния опьянения, - говорят в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU