Житель Брянска зарубил знакомую топором

21 Июль 2020 2020-07-21T13:47:54+03:00

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В Брянске завершили расследование уголовного дела об убийстве на улице Городищенской. Преступление совершили 15 января. По версии следствия, мужчина был пьян. После ссоры со знакомой он несколько раз ударил ее по рукам и ногам, а потом нанес удары топором по голове.

- Осознав произошедшее, обвиняемый вызвал скорую помощь, - говорят в пресс-службе СК СКР по Брянской области. - Потерпевшую отвели в больницу. Но спасти ее не удалось. Женщина умерла, не приходя в сознание.

В ближайшее время уголовное дело передадут в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU