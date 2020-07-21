Больше 150 брянских заключенных сыграли в шахматы

21 Июль 2020 2020-07-21T13:36:43+03:00

В регионе провели акцию по одновременной игре среди осужденных

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В Брянской области состоялся сеанс одновременной игры в шахматы, в котором приняли участие более 150 осужденных. Участниками общероссийской акции стали представители брянской воспитательной колонии, шести исправительных колоний и двух следственных изоляторов.

Присоединиться к игре смогли все осужденные, знающие правила шахматной игры. Мероприятие приурочили к международному дню шахмат. По результатам соревнований определят сильнейших игроков, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU