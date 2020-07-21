Жители Локтя пожаловались на отсутствие уличного освещения

21 Июль 2020 2020-07-21T12:59:01+03:00

Короткое замыкание случилось во время ливня еще две недели назад

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Жители брянского поселка Локоть пожаловались на отсутствие уличного освещения. В редакцию "Комсомольской правды" в Брянске" позвонил житель дома №34 по переулку Транспортному.

- Во время ливня случилось короткое замыкание, - рассказывает брянец. - В центре поселка свет есть, а возле нашего дома нет. Я позвонил электрикам, они отправили в поселковую администрацию. Написал заявку. Но вот уже две недели никакого результата.

В поселковой администрации нашему корреспонденту ответили, что заявка от жителей, действительно, поступала.

- Но не все так просто, - сказали на том конце провода. - Мы теперь передали заявку электрикам.

Так, сколько еще ждать? В ООО "Брянскэлектро" ответили, что за состояние уличного освещения несет ответственность местная администрация. Она может заключить договор подряда с организацией или провести ремонт своими силами.

Судя по всему, отремонтировать освещение самостоятельно у чиновников не получилось. Заключен ли договор на обслуживание, в администрации не уточнили. Остается надеяться, что местные власти будут порасторопнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU