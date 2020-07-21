Жители Локтя пожаловались на отсутствие уличного освещения
Жители брянского поселка Локоть пожаловались на отсутствие уличного освещения. В редакцию "Комсомольской правды" в Брянске" позвонил житель дома №34 по переулку Транспортному.
- Во время ливня случилось короткое замыкание, - рассказывает брянец. - В центре поселка свет есть, а возле нашего дома нет. Я позвонил электрикам, они отправили в поселковую администрацию. Написал заявку. Но вот уже две недели никакого результата.
В поселковой администрации нашему корреспонденту ответили, что заявка от жителей, действительно, поступала.
- Но не все так просто, - сказали на том конце провода. - Мы теперь передали заявку электрикам.
Так, сколько еще ждать? В ООО "Брянскэлектро" ответили, что за состояние уличного освещения несет ответственность местная администрация. Она может заключить договор подряда с организацией или провести ремонт своими силами.
Судя по всему, отремонтировать освещение самостоятельно у чиновников не получилось. Заключен ли договор на обслуживание, в администрации не уточнили. Остается надеяться, что местные власти будут порасторопнее.
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ИСТОЧНИК KP.RU